البلدية: ربط إلكتروني يسرع صرف بدل الموقع للمهندسين والوظائف ذات الطابع الهندسي

باشر قطاع المالية والادارية في بلدية الكويت بناءا على توجيهات مدير عام البلدية تفعيل دور اقسام الدعم المالي والاداري بأفرع البلدية بالمحافظات، لتقليص الدورة المستندية، فيما يتعلق ببدل الموقع للمهندسين والوظائف ذات الطابع الهندسي.

واعلن المدير العام بالوكالة المهندس سعود الدبوس عن تطبيق الربط الالكتروني في فرع بلدية محافظة الاحمدي كأول فرع يستخدم الربط الالي لإصدار قرارات الصرف المالي لبدل الموقع لمهندسين البلدية.

وقال الدبوس أن عمليه الربط الالكتروني بين ادارة شئون الموظفين وقسم الدعم المالي والاداري بفرع بلدية محافظة الاحمدي، خطوة في الطريق الصحيح، مبينا أهمية عمل قرارات صرف بدل الموقع بفرع البلدية، واعتماده مباشره من ادارة شئون الموظفين، ثم احالته لإدارة الشئون المالية لصرف البدل.

واضاف نعمل على استكمال الربط ليشمل باقي افرع البلدية في المحافظات خلال المرحلة المقبلة بهدف تقليص الدورة المستندية لصرف بدل الموقع بعد اجراء الربط بالكامل واختصار مدة اصدار القرارت الخاصة ببدل الموقع الى يوم او يومين فقط، بعد ان كانت تصل الى فترات طويله نتيجة لطول الدورة المستندية لإقراره.

ودعا مدير عام البلدية الى اتخاذ كافة الاجراءات التي تسهل عمل القطاع المالي والاداري، ومخاطبه ديوان الخدمة المدنية لإدراج بدل الموقع في تقارير الراتب للمستحقين من مهندسين ووظائف ذات الطابع الهندسي.