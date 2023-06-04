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الداخلية: الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر تستقبل المواطنين الراغبين في استخراج بدل فاقد وبدل تالف لشهادة الجنسية

4 يونيو، 2023
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ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه ضمن الاستعدادات لعملية الاقتراع للإنتخابات البرلمانية (2023) المزمع إجراؤها يوم الثلاثاء الموافق 2023/6/6 دعت الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية الإخوة المواطنين المسجلين في القوائم الانتخابية والذين لم يتقدموا لاستخراج بدل فاقد أو بدل تالف لشهادة الجنسية إلى ضرورة حضور طالب الشهادة شخصياً مع ضرورة إحضار البطاقة المدنية الأصلية أو شهادة حديثة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية وعدد 4 صور شخصية قياس 6×4 وذلك خلال أوقات العمل الرسمية في الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية في منطقة الضجيج.

وتؤكد الإدارة أنه لن يسمح بإجراء عملية التصويت إلا بوجود شهادة الجنسية الكويتية الأصلية أو استصدار بدل فاقد أو بدل تالف عنها.

المصدر
وزارة الداخلية
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4 يونيو، 2023
0 19 أقل من دقيقة

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