وزير الإعلام الكويتي يتفقد مركز الاتصال الرئيسي للانتخابات البرلمانية المرتقبة ويشيد بالجهود والاستعدادات المهنية

قام وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري بجولة تفقدية إلى مركز الاتصال الرئيسي المعني بنقل مجريات العملية الانتخابية المرتقبة (أمة 2023) واستوديو 800 واستوديو 300 اللذين تم تخصيصهما لتغطية فرز الأصوات وإعلان النتائج مشيدا بالجهود والاستعدادات المهنية.

وقالت المتحدث باسم (الإعلام) أنوار مراد في بيان صحفي اليوم السبت إن الوزير المطيري أكد خلال جولته وجوب أن تلبي تغطية الانتخابات المقررة الثلاثاء المقبل تطلعات المشاهدين والمستمعين بمهنية وموضوعية تؤكد على الرسالة السامية لقيم الإعلام الكويتي وتبرز تميز الديمقراطية الكويتية.

وأضافت مراد أن الوزير المطيري أكد خلال الجولة التي جاءت للاطمئنان على اكتمال الاستعدادات النهائية لتغطية الانتخابات وتشجيع العاملين من بنات الوزارة وأبنائها ضرورة أن تتسق التغطية الإعلامية مع استراتيجية (الوزارة) التي تمثل أساسا جوهريا في تحقيق الشفافية والمهنية من أجل إعلام يعمل على خدمة المواطن والمقيم وتعزيز الوحدة الوطنية لخدمة المجتمع الكويتي وأهدافه.

وأفادت بأن وزير الإعلام أشاد خلال الجولة التي رافقه فيها قياديو الوزارة في مقدمتهم الوكيل بالتكليف الدكتور ناصر محيسن بما لمسه من جهود كبيرة واستعدادات على مستوى عال من المهنية والإبداع وحرص من الجميع على تحقيق الجاهزية الكاملة لقطاعات الوزارة وتسخير كل طاقاتها لمواكبة العملية الديمقراطية بما يليق بسمعة دولة الكويت مشددا على أن “الإعلام يعتبر ركيزة رئيسية في إبراز صورة دولة الكويت الحضارية والديمقراطية”.

وذكرت أن الوزير استمع خلال الجولة إلى شرح واف حول استعدادات الوزارة لتغطية الانتخابات بشكل شامل وتفصيلي من خلال شبكة مراسلين وطواقم فنية تغطي جميع الدوائر الانتخابية وستة استديوهات خارجية لنقل جميع المعطيات أولا بأول واستوديو 800 واستوديو 300 اللذين تم تخصيصهما لتغطية فرز الأصوات وإعلان النتائج بالدقة والسرعة وفق آلية ستتيح للمشاهدين متابعتها أولا بأول.

وأشارت إلى فرق العمل الموزعة على الدوائر الانتخابية الخمس ولجانها المختلفة ومندوبي الوزارة الذين خضعوا لدورات تدريبية مكثفة وتعريفية بالأنظمة التقنية الحديثة لمواكبة المتطلبات الفنية لسرعة ودقة نقل النتائج بالصوت والصورة ومتابعتها في اللجان الأصلية والفرعية.