وزير الدفاع المصري يبحث هاتفيا مع وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي حادثة الحدود

أجرى وزيرالدفاع المصري محمد زكي اتصالا هاتفيا مع وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت للوقوف على ملابسات الحادث الذي وقع اليوم السبت على الحدود.

وذكرت وزارة الدفاع المصرية في بيان لها أنه جرى خلال الاتصال “تقديم واجب العزاء في ضحايا الحادث”.

كان ثلاثة من جنود جيش الاحتلال قد قتلوا وأصيب اثنان آخران عندما قام جندي من حرس الحدود المصرية بمطاردة مهربي مخدرات ثم اخترق حاجز التأمين وجرى تبادل لإطلاق النار توفي خلاله أيضا الجندي المصري وفقا لما أفادت به وزارة الدفاع المصرية.