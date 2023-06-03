ريال مدريد ينهي تعاقده مع هازارد

توصل نادي ريال مدريد لاتفاق مع لاعبه البلجيكي إيدن هازارد لرحيله عن النادي الملكي في 30 حزيران/يونيو 2023.

وقضى هازارد أربعة مواسم مع ريال مدريد وفاز مع النادي الملكي بثمانية ألقاب بواقع لقب وحيد في دوري أبطال أوروبا ولقب واحد في مونديال الأندية ولقب واحد في كأس السوبر الأوروبي ولقبين في الدوري ولقب واحد في كأس ملك إسبانيا ولقبين في كأس السوبر الإسباني.

وأوضح ريال مدريد في بيان عبر موقعه الرسمي “يريد ريال مدريد التعبير عن تعاطفه مع إيدن هازارد ويتمنى له ولأسرته كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة”.

وتقلصت فترات لعب هازارد /32 عاما/ في سانتياجو برنابيو بسبب الإصابات المتكررة منذ قدومه من صفوف تشيلسي الإنجليزي في 2019.

وكان عقد هازارد يمتد حتى نهاية الموسم المقبل، لكن تم الاستقرار بين الطرفين على إنهاء العلاقة بينهما بشكل فوري. تجدر الإشارة إلى أن هازارد اعتزل اللعب الدولي مع منتخب بلجيكا بعد مونديال قطر 2022.