الرئيس الأمريكي جو بايدن

بايدن يوقع مشروع قانون رفع سقف الدين الأمريكي

3 يونيو، 2023
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وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم السبت مشروع قانون لرفع سقف دين الحكومة الأمريكية إلى ما يزيد عن 31.4 تريليون دولار، مما يجنب البلاد ما كان ليصبح أول تعثر أمريكي على الإطلاق في سداد الديون.

وافق مجلسا النواب والشيوخ على التشريع في الأيام الأخيرة بعد أن توصل بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي إلى اتفاق عقب مفاوضات شهدت توترا.

وحذرت وزارة الخزانة من أنها لن تكون قادرة على سداد جميع مدفوعاتها في الخامس من يونيو حزيران إن لم يتصرف الكونجرس في الأمر حتى هذا الموعد.

المصدر
رويترز
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3 يونيو، 2023
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