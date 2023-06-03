قياس قوة أحد الزلازل

إيران: زلزال بقوة 4 درجات يضرب خراسان الشمالية

3 يونيو، 2023
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تعرضت “مدينة شوقان” بمحافظة خراسان الشمالية في إيران ، اليوم السبت، إلى زلزال بلغت قوته 4 درجات على مقياس ريختر، ولم يسفر عن اي خسائر، حسب ما افاد به مسؤول هيئة الطوارئ لدى هذه المحافظة (شمال شرقي البلاد).

وأعلن مركز رصد الزلازل الوطني أن مركز الزلزال كان على عمق 11 كيلومترا تحت سطح الأرض، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وأعلن مدير هيئة الطوارئ بمحافظة خراسان الشمالية “غلام رضا شفيق، أن زلزال شوقان لم يتسبب في أي أضرار بالأرواح أو الممتلكات.

المصدر
د ب أ
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3 يونيو، 2023
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