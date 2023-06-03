لاعبات برشلون يحتفلون بالفوز باللقب

برشلونة يحبط مخطط فولفسبورج ويتوج بلقب دوري أبطال أوروبا للسيدات

3 يونيو، 2023
0 5 أقل من دقيقة

لب برشلونة الإسباني تأخره بهدفين إلى فوز مثير 2/3 على فولفسبورج الألماني اليوم السبت في نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات في آيندهوفن الهولندية.

وحصد برشلونة لقبه الثاني في البطولة القارية بعد أن فاز بأول ألقابه في 2021، قبل أن يخسر المباراة النهائية للبطولة العام الماضي على يد أولمبيك ليون الفرنسي.

وتقدمت البولندية إيفا بايور بهدف لفولفسبورج بعد مضي ثلاث دقائق من بداية المباراة عبر تسديدة قوية.

وأضافت ألكسندرا بوب الهدف الثاني لفولفسبورج في الدقيقة 37 من ضربة رأس ، مستغلة تمريرة بايور.

ولكن باتريشيا جوتيريز ردت بهدفين لبرشلونة خلال الدقائق الأولى للشوط الثاني، ثم أحرزت فريدولينا رولفو، لاعبة فولفسبورج السابقة، الهدف الثالث في الدقيقة 70.

المصدر
د ب أ
الوسوم
3 يونيو، 2023
0 5 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

كأس إنكلترا: مانشستر سيتي بطلاً بفوزه على مانشستر يونايتد 2-1

3 يونيو، 2023

توقعات باستمرار غياب نادال عن ملاعب التنس حتى نهاية العام

3 يونيو، 2023

ماركو أسينسيو يرحل عن ريال مدريد

3 يونيو، 2023

باريس سان جرمان يعلن رحيل مدافعه سيرخيو راموس

2 يونيو، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى