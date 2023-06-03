توقعات باستمرار غياب نادال عن ملاعب التنس حتى نهاية العام

توقعات باستمرار غياب نادال عن ملاعب التنس حتى نهاية العام

من المتوقع أن يستمر غياب نجم التنس الإسباني المخضرم رافاييل نادال عن الملاعب لخمسة أشهر أخرى بعد خضوعه لعملية جراحية في فخذه الأيسر.

وخضع نادال الفائز بـ22 لقبا في بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى لعملية جراحية في برشلونة مساء أمس الجمعة.

وأوضح نادال اليوم السبت أن الإجراء الجراحي الذي خضع له مر بشكل جيد.

وتعرض نادال الذي يحتفل بعيد ميلاده السابع والثلاثين اليوم السبت ، للإصابة خلال مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة في كانون الثاني/يناير الماضي.

وكان من المتوقع في البداية أن يستمر غيابه لفترة تتراوح بين ستة وثمانية أسابيع. وحاول نادال أن يعجل بالعودة إلى الملاعب لكنه لم ينجح في مبتغاه، ليغيب عن بطولة فرنسا المفتوحة (رولان جاروس) للمرة الأولى منذ 2004.

وعلى الأرجح سيغيب نادال حتى نهاية الموسم وقد يعود مع حلول موعد النسخة المقبلة من بطولة أستراليا المفتوحة، مطلع العام المقبل.