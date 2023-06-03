ممثل سمو أمير البلاد يصل الى أنقرة لحضور حفل مراسم إعادة تنصيب الرئيس رجب طيب أردوغان

ممثل سمو أمير البلاد يصل الى أنقرة لحضور حفل مراسم إعادة تنصيب الرئيس رجب طيب أردوغان

3 يونيو، 2023
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وصل ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه معالي وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم السبت الموافق 3 يونيو 2023 إلى عاصمة الجمهورية التركية الصديقة أنقرة وذلك لحضور حفل مراسم إعادة تنصيب فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة.

وكان في استقبال معاليه على أرض المطار سعادة السفير وائل يوسف العنزي سفير دولة الكويت لدى الجمهورية التركية وأعضاء السفارة وعدد من كبار المسؤولين في الجمهورية التركية.

المصدر
كونا
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3 يونيو، 2023
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