وزير الصحة يُقر رفع المستوى الوظيفي لأبناء الكويتيات

في إطار دعم الكوادر الصحية، أصدر وزير الصحة د. أحمد العوضي قرارا وزاريا يقضي برفع مستوى العاملين في مجال الخدمات الطبية المساعدة من أبناء الكويتيات، المعينين بعقد الاستعانة بخبرات على بند المكافآت في ضوء القرارات واللوائح الصادرة من مجلس وديوان الخدمة المدنية، أسوة بنظرائهم “شاغلي العقد الثاني”.

وياتي القرار بناء على توصيات القطاعات المختصة، و استنادا إلى أحكام المادة 80 من القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها، وحقوق المرضى والمنشأت الصحية المخولة لوزير الصحة ممارسة كافة الصلاحيات المقررة لمجلس الخدمة المدنية، وديوان الخدمة المدنية المنصوص عليها في القوانين واللوائح والقرارات، وذلك فيما يتعلق بمزاولي المهنة.

هذا وتعتبر من المهن المساعدة لمهنة الطب مهن التمريض والخدمات التمريضية المساعدة، وصحة الفم ومختبرات الأسنان، والعلاج الطبيعي والعلاج بالعمل، البصريات، والأشعة والطب النووي والوقاية من الإشعاع، والمختبرات الطبية والصحية، والأطراف الصناعية، والطوارىء الطبية، والنطق والسمع، والصحة العامة، والتغذية العلاجية والإطعام، والعلاج النفسي والاستشارات النفسية، والتعقيم، والخدمات الطبية المساعدة الأخرى وتشمل (زراعة الأنسجة، وحفظ الأعضاء، وتخطيط المخ والقلب والعضلات، والتخدير والقلب الصناعي والعلاج التنفسي، والفحوصات الوراثية، وعلاج القدم، وتجهيز ورقابة الأدوية).