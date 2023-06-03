ماركو أسينسيو يرحل عن ريال مدريد

عشية مباراة ريال مدريد الأخيرة في الموسم، أعلن ماركو أسينسيو رسميا عدم قبول اقتراح تجديد عقده مع الفريق لينهي سبع سنوات بالقميص الأبيض ويبدأ مرحلة جديدة خارج إسبانيا.

وقال أسينسيو عبر مواقع التواصل الاجتماعي “أحبائي مشجعي ريال مدريد، أخاطبكم بغصة في الحلق وقلب مليء بالمشاعر المختلطة.. أود أن أعبر عن أعمق امتناني لريال مدريد”.

ويغادر ماركو أسينسيو ريال مدريد باعتباره اللاعب التاسع عشر الذي فاز بأكبر عدد من الألقاب مع ريال مدريد وعادل الأسطورة ألفريدو دي ستيفانو (17 لقبا)، بعد فوزه بثلاث بطولات دوري أبطال أوروبا وثلاث بطولات دوري وأربعة بطولات في كأس العالم للأندية وثلاثة ألقاب سوبر أوروبي، وثلاثة ألقاب سوبر إسبانيا ولقب في كأس الملك.

وشارك أسينسيو في 285 مباراة مع الريال، قبل مباراته الأخيرة غدا أمام أثلتيك بلباو على ملعب سانتياجو برنابيو، وسجل 61 هدفا في مسيرته.

وتوجه ريال مدريد بالشكر إلى أسينسيو على مسيرته في النادي.

وقال النادي “يود ريال مدريد أن يعرب عن امتنانه ومودته لماركو أسينسيو ، اللاعب الذي دافع عن شعارنا وقميصنا لمدة سبعة مواسم. لقد جاء إلى ريال مدريد في سن العشرين فقط وتمكن من دخول تاريخ نادينا وأصبح جزءا من فريق لعب دور البطولة في أحد أكثر أوقاتنا نجاحا”.

وأضاف البيان “لن ننسى في ريال مدريد مسيرته وسلوكه المثالي طوال كل هذا الوقت. الريال سيظل دائما بيته، ويتمنى له ولجميع أفراد أسرته التوفيق في هذه المرحلة الجديدة”.