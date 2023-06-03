قوة الإطفاء: حريق الإطارات في مردم الاطارات بمنطقة السالمي بفعل فاعل

أوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام بأن فرق التحقيق التابعة لادارة تحقيقات الحوادث قد انتهت من إجراءات المعاينة الفنية والتحقيق مع شهود الواقعة في حادث الحريق الذي اندلع في مجاميع مردم إطارات السالمي بساحة ترابيه محاطه بساتر ترابي (روف) بمساحة تقدر بحوالي 4000 متر مربع وذلك مساء يوم الجمعة الموافق 2/6/2023 وقد تبين أثناء المعاينة الفنية بأن منطقة بداية الحريق في اقصى الجهة اليمنى من المدخل الرئيسي ، هذا وقد ساعدت المواد المخزنة ( إطارات ) و كذلك سرعة الرياح على سرعة انتشار الحريق الى الاطارات المجاورة ، و تم عزل الحريق واخماده بإشراف قوة الاطفاء العام .

وبعد البحث و التفتيش في منطقة بداية اندلاع الحريق لم يتم العثور على أي مصدر من المصادر الكهربائية أو المصادر الحرارية ، حيث جاءت نتائج التحقيق بأن سبب الحريق ناتج عن فعل فاعل متعمد وبينت الإدارة في بيانها أن التنسيق جاري مع الجهات المعنية للوصول الى من قام بهذا الفعل المجرم قانونا والذي من شأنه الإخلال بالأمن العام وتلويث البيئة .