الداخلية: ضبط شخصين يعملون كسماسرة ووسطاء لشراء الأصوات لصالح ثلاثة مرشحين

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني انه بناء على توجيهات معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح بمواجهة وضرب كل جريمة او فعل يخل بنزاهة الإنتخابات، تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في الإدارة العامة للمباحث الجنائية من القيام بعملية نوعية أسفرت عن ضبط شخصين يعملون كسماسرة ووسطاء لشراء الأصوات لصالح ثلاثة مرشحين في الدائرة الاولى والثانية والرابعة.

وأوضحت الإدارة انه تم كشف آلية عملهم ومخططهم والتي تتمثل في عقد صفقات لتبادل كشوفات الناخبين، وتبادل قواعدهم الانتخابية التي انتقلت بين تلك الدوائر بسبب مرسوم التصويت بالبطاقة المدنية، وتم العثور على مبالغ نقدية وكشوفات خاصة بالناخبين وجاري احالتهم الى النيابة العامة.

وأكدت وزارة الداخلية بأن جهود الإدارات المختصة مستمرة في التصدي وكشف جميع وسائل جرائم الإنتخاب وخاصة ظاهرة شراء الأصوات والعمل على فرض نزاهة الإنتخابات القادمة.

كما أكدت الوزارة بأنها عازمة على تطبيق القانون وبالمرصاد لكل من تسول له نفسه الخروج على القانون، وتهيب بالبعد عن ممارسة مثل تلك الأفعال التي يعاقب عليها القانون, وتطالب الجميع بالتعاون مع رجال الأمن من خلال الإبلاغ عن اي معلومات تتعلق بشراء الأصوات واي حالات مخالفة للقانون على الخط الساخن (97272672) مع التأكيد بأن التعامل مع المعلومات المرسلة سيكون بسرية تامة.