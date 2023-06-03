صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تعزية الى رئيسة الهند بضحايا حادث تصادم قطارات بولاية أوديشا

3 يونيو، 2023
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بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند الصديقة أعرب فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث تصادم القطارات الذي وقع بولاية أوديشا شرقي الهند وأسفر عن سقوط المئات من الضحايا والمصابين راجيا سموه رعاه الله للمصابين سرعة الشفاء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث تصادم القطارات الذي وقع بولاية أوديشا شرقي الهند وأسفر عن سقوط المئات من الضحايا والمصابين متمنيا سموه للمصابين الشفاء العاجل.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.

المصدر
كونا
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3 يونيو، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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