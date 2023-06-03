قائد القوات البحرية للجيش الإيراني الأميرال شهرام إيراني

إيران تقول إنها ستشكل تحالفا بحريا مع دول خليجية لضمان الاستقرار الإقليمي

3 يونيو، 2023
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قال قائد القوات البحرية للجيش الإيراني الأميرال شهرام إيراني إن بلاده والسعودية وثلاث دول خليجية أخرى تخطط لتشكيل تحالف بحري يضم أيضا الهند وباكستان، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام إيرانية اليوم السبت.

ونُقل عن إيراني قوله إن “دول المنطقة أدركت اليوم أن التعاون فيما بينها هو فقط الذي يحقق الأمن للمنطقة”.

ولم يذكر تفاصيل عن التحالف الذي قال إنه سيتم تشكيله قريبا.

وتسعى إيران في الآونة الأخيرة إلى إصلاح علاقاتها المتوترة مع عدة دول خليجية.

وفي مارس/آذار، أنهت السعودية وإيران عداء استمر سبع سنوات بموجب اتفاق توسطت فيه الصين، وأكدتا على الحاجة إلى الاستقرار الإقليمي والتعاون الاقتصادي.

وقال إيراني إن التحالف يشمل أيضا دول الإمارات والبحرين وقطر والعراق وباكستان والهند.

وأحبط تقارب السعودية مع إيران جهود الاحتلال الإسرائيلي لعزل طهران دبلوماسيا.

واستأنفت الإمارات العلاقات الرسمية مع إيران العام الماضي.

المصدر
رويترز
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3 يونيو، 2023
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