“دسمان للسكري” يعقد ورشة عمل للوقاية من مضاعفات القدم السكرية ومداواتها

نظم معهد دسمان للسكري أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ورشة عمل متخصصة حول الوقاية من مضاعفات القدم السكرية والتعامل معها ومداواتها استمرت ثلاثة أيام بالتعاون مع الإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة.

وقال المعهد في بيان صحفي اليوم السبت ان الورشة تهدف الى تعلم المتدربين مهارات تقييم وعلاج القدم لدى مرضى السكري باستخدام طرق التقييم والعلاج المبني على الأدلة للحد من تقرح القدم السكرية وبترها.

وأوضح انه على الرغم من ارتفاع معدل انتشار مرض السكري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلا أن العديد من بلدان المنطقة تفتقر إلى توفير الرعاية الكافية للقدمين وفحص القدم وبرامج تعليم الرعاية الذاتية.

ولفت الى ان الورشة عززت معرفة المشاركين المهارات اللازمة لتقييم القدم لدى مرضى السكري وفحص وتصنيف خطر الإصابة بتقرح القدم وتمكين المرضى من الرعاية الذاتية والوقاية من القرح وتعزيز المعرفة والمهارات في تقييم وعلاج مشاكل القدم الشائعة ومضاعفات القدم السكرية بما يتماشى مع الإرشادات الدولية الحالية.

وأعرب المعهد عن الشكر للادارة المركزية للرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة لجهودها المبذولة وتعاونها البناء المستمر.