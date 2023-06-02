الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي

الأمين العام لمجلس التعاون: رؤية الإمارات مكنتها من نيل استضافة المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة

3 يونيو، 2023
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اعتبر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الجمعة ان رؤية الامارات المميزة في مجال الطبيعة وجهودها المستمرة في الحفاظ عليها مكنتها من الفوز باستضافة المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة.

وأعرب البديوي في بيان أصدرته الأمانة العامة لمجلس التعاون عن أسمى آيات التهاني لدولة الامارات قيادة وشعبا على فوزها بتنظيم المؤتمر المذكور والذي ينظمه الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة وسيعقد في مدينة أبو ظبي عام 2025.

وأشاد بالجهود الكبيرة لدولة الإمارات ودورها في حماية الطبيعة واستدامة البيئة ومواجهة التغير المناخي من خلال استضافتها للعديد من المؤتمرات والفعاليات الخاصة بالبيئة وبناء العلاقات والشراكات الفعالة مع المنظمات البيئية الدولية الرئيسية لإيجاد أفضل الحلول للتغلب على المشكلات البيئية والتغير المناخي وتحقيق الاستدامة البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وأشار إلى الجهود الحثيثة المبذولة من قبل دولة الإمارات في هذا المجال وتسخيرها لكافة الإمكانيات والطاقات وكان آخرها حصولها على استضافة (مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ – كوب 28) الذي سيقام في شهر نوفمبر المقبل ويسعى من خلاله المشاركون الدوليون إلى اتخاذ قرارات من شأنها تعزيز أوجه التنسيق والتعاون بين دول العالم وتحقيق التطلعات العالمية لمواجهة التغير المناخي والتخفيف منه.

المصدر
وكالات
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3 يونيو، 2023
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