آليات هندسة القوة البرية بالدفاع تدعم جهود (الإطفاء) في مجابهة حريق مردم الإطارات بالسالمي

“الدفاع”: آليات هندسة القوة البرية تدعم جهود الإطفاء في مجابهة حريق مردم الإطارات بالسالمي

2 يونيو، 2023
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قالت وزارة الدفاع الكويتية مساء اليوم السبت إن آليات وجرافات هندسة القوة البرية تقوم بتقديم الدعم والإسناد لقوة الإطفاء العام في جهودها بمجابهة الحريق الذي اندلع في وقت سابق من اليوم بمردم الإطارات في منطقة بر السالمي.

وأكدت (الدفاع) في بيان لها الحرص على دعم رجال (الإطفاء) بكافة السبل الفنية واللوجستية لأداء مهامهم في إخماد الحريق والسيطرة عليه.

وأفادت (الإطفاء) في وقت سابق أن خمس فرق تابعة لها تتعامل مع الحريق الذي تفوق مساحته ثلاثة آلاف متر مربع.

المصدر
كونا
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2 يونيو، 2023
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