مكان الحادث

مصر: مصرع 6 في حادث اصطدام قطار بتوك توك في محافظة البحيرة شمالي البلاد

2 يونيو، 2023
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لقي ستة أشخاص بينهم طفلان مصرعهم اليوم الجمعة إثر حادث تصادم قطار ب(توك توك) بمحافظة البحيرة شمالي مصر.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط (ا.ش.ا) أن مديرية أمن البحيرة تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم قطار ب(توك توك) أثناء عبوره مزلقان (الروس) بقرية (كوم أمبو) بمركز (أبوالمطامير).

وأضافت أن “الحادث أسفر عن مصرع ستة أشخاص بينهم طفلان وتم نقل الجثث إلى مستشفى أبو المطامير المركزي”.

وأشارت الوكالة إلى أنه تم إخطار النيابة العامة للتحقيق وجاري تحرير محضر بالحادث.

المصدر
وكالات
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2 يونيو، 2023
0 13 أقل من دقيقة

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