الكرملين: انضمام أوكرانيا إلى حلف الأطلسي سيثير مشكلات لسنوات طويلة

قال الكرملين اليوم الجمعة إن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي سيتسبب، في حالة حدوثه، في مشاكل لسنوات طويلة قادمة، وهي قضية قال إن الكثير من دول الاتحاد الأوروبي تتفهمها، لكن الولايات المتحدة هي التي تحدد مسار التحالف.

وشدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الخميس على هذه القضية، وحث حلف الأطلسي على توفير ضمانات أمنية في حالة عدم إتاحة العضوية في الوقت الحالي.

وردا على سؤال عن مساعي أوكرانيا للانضمام إلى التحالف، قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين “نأسف أن نقول إن هذا يشير إلى عدم استعداد كييف وعدم رغبتها وعدم قدرة نظامها على حل المشكلات الحالية على طاولة المفاوضات”.

وأضاف بيسكوف “عضوية أوكرانيا في الحلف هي بالطبع من الأسباب الأساسية لإثارة القلاقل وسيترتب على ذلك مشكلة محتملة لسنوات طويلة مقبلة”.

وأضاف “ومن الغريب أن العديد من دول الاتحاد الأوروبي تدرك الأمر على نحو كاف. ولكن للأسف أن واشنطن هي التي تحدد المسار في حلف شمال الأطلسي. والاتحاد الأوروبي ما هو إلا أداة طائعة ضمن تلك الأوركسترا”.