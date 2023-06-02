50 قتيلا وأكثر من 500 جريح بحادث قطارات في الهند

50 قتيلا وأكثر من 500 جريح بحادث قطارات في الهند

قتل 50 شخصا على الأقل واصيب أكثر من 500 في حادث اصطدام بين قطارات عدة الجمعة في ولاية أوديشا في شرق الهند، وفق ما أفاد مسؤول كبير وسط مخاوف من أن يكون كثر عالقين تحت العربات.

وقال المسؤول المحلي في أوديشا براديب جينا لوكالة فرانس برس “قتل نحو 50 شخصا واصيب أكثر من 500. الأولوية القصوى الآن هي إنقاذ (الركاب)وتقديم الدعم الصحي للجرحى”.

وأفاد شهود عيان ومسؤولون وسيلة إعلامية محلية بوقوع اصطدام بين قطار الركاب “كوروماندل إكسبرس” وقطار لشحن البضائع قرب بالاسور التي تبعد نحو 200 كلم عن العاصمة الاقليمية بوبانسوار.

كذلك شمل الحادث قطار ركاب آخر، وفق المسؤول المحلي في أوديشا براديب جينا، لكن تسلسل الأحداث لم يتّضح بعد.

وقال اميتاب شارما وهو مدير السكك الحديد الهندية لفرانس برس إن الحادث شمل قطاري ركاب بينما “دخل قطار ثالث وهو قطار بضائع كان متوقفا في الموقع في الحادث”.

وأضاف “من الصعب للغاية تقدير أرقام الخسائر على الأرض أو توضيح عدد الجرحى بالنسبة لنا حاليا”، مبديا اعتقاده ان ركابا عدة عالقون تحت عربات القطار.

وقال مسؤول في الشرطة طالبا عدم كشف هويته إن “التفاصيل لم تتّضح بعد فالفرق تعمل على الأرض والجميع منشغلون في عمليات الإغاثة”.

وقال جينا إنه تم نشر نحو 60 من سيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ في الموقع للمساعدة في نقل الجرحى إلى منشآت طبية في المنطقة.

75 سيارة إسعاف

وقال أس كي باندا وهو متحدث في مكتب جينا لوكالة فرانس برس إن عدد الضحايا والوضع على الأرض “لم يتضح بعد لأنه حادث خطير”.

واضاف باندا “نتوقع أن تستمر عمليات الإنقاذ حتى صباح الغد على الأقل. من جانبنا، أعددنا كل المستشفيات الكبيرة الحكومية والخاصة من موقع الحادث إلى عاصمة الولاية لتلبية احتياجات الجرحى”.

وأضاف المتحدث أنه تم إرسال “75 سيارة إسعاف إلى الموقع وتم نشر العديد من الحافلات” لنقل الجرحى والناجين.

وأعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن “حزنه لحادثة القطار”.

وأشار في تغريدة أطلقها إلى “تضامنه مع العائات المفجوعة”، متمنيا “للجرحى الشفاء العاجل”.

وأعلن مودي أنه تواصل مع وزير السكك الحديد أشويني فيشناو واطّلع منه على الأوضاع.

وأكد فيشناو أنه سيتوجه إلى مكان الحادث.

وقال عبر تويتر “تم حشد فرق الإنقاذ من بوبانيسوار وكالكوتا والقوة الوطنية للاستجابة للكوارث وفرق حكومة الولاية والقوات الجوية” مؤكدا “سنحتاج للجميع في عمليات الإنقاذ”.

أظهرت تقارير وسائل إعلام محلية مشاهد لعربة قطار انقلبت على أحد جوانب المسار ولما يبدو أنهم ناجون فوقها، ولسكان يحاولون انتشال ضحايا.

وغالبا ما تشهد الهند حوادث قطارات، على الرغم من تعزيز شروط سلامة السكك الحديد في السنوات الأخيرة بفضل استثمارات ضخمة وتحديث التقنيات المستخدمة.