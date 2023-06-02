وزير الخارجية السعودي يلتقي نظيره الإيراني على هامش اجتماع " بريكس" في كيب تاون

وزير الخارجية السعودي يلتقي نظيره الإيراني على هامش اجتماع ” بريكس” في كيب تاون

2 يونيو، 2023
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التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، على هامش الاجتماع الوزاري لأصدقاء مجموعة “بريكس” بمدينة كيب تاون في جمهورية جنوب أفريقيا، حسبما أفادت اليوم الجمعة وكالة الأنباء السعودية( واس).

وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في العديد من المجالات، بالإضافة إلى متابعة خطوات تنفيذ اتفاق البلدين الموقع في بكين، بما فيه تكثيف العمل الثنائي لضمان تحقيق الأمن والسلم الدوليين.

وعبّر الجانبان خلال اللقاء، عن تطلعهما إلى تكثيف اللقاءات التشاورية وبحث سبل التعاون لتحقيق المزيد من الآفاق الإيجابية للعلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وفي آذار/ مارس الماضي، أعلنت السعودية وإيران والصين عن التوصل إلى اتفاق، في بكين، لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران، بحسب بيان مشترك للدول الثلاث.

المصدر
د ب أ
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2 يونيو، 2023
0 5 دقيقة واحدة

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