وزير الخارجية الأميركي بلينكن سيتوجه الى السعودية

يتوجه وزير الخارجية الاميركي أنتوني بلينكن الأسبوع المقبل الى السعودية، البلد الحليف للولايات المتحدة والذي تشهد العلاقات معه راهنا مرحلة حساسة، وفق ما اعلنت الخارجية الجمعة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة إن الوزير أنتوني بلينكن سيزور السعودية في الفترة من السادس إلى الثامن من يونيو حزيران الجاري للقاء مسؤولين سعوديين.

وتأتي زيارة بلينكن للمملكة فيما يتولى البلدان وساطة في السودان من دون أن ينجحا حتى الآن في فرض التزام هدنات عدة بين طرفي النزاع.