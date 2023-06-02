ممثل سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد يغادر الأردن بعد حضوره حفل زفاف ولي العهد الأردني

غادر ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله معالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله الأحمد الصباح وحرمه بعد عصر اليوم الجمعة المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وذلك بعد حضورهما حفل زفاف صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

وكان في وداع معاليه على أرض المطار القائم بالأعمال في سفارة دولة الكويت لدى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة المستشار الدكتور مبارك سعد الهاجري.