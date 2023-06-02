الموقوفين

الداخلية: ضبط 4 مخالفين يقومون ببيع المواد التموينية المدعومة بكميات كبيرة في الجهراء

2 يونيو، 2023
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قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة ممثلة في اللجنة الثلاثية وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للقوى العاملة، تمكنت من ضبط 4 مخالفين لقانون الإقامة يقومون ببيع المواد التموينية المدعومة وبكميات كبيرة في منطقة الجهراء (اسطبلات الهجن).

وأعلنت الإدارة تحرير 4 مخالفات بحقهم من قبل القوى العاملة، وتحرير محضر بالواقعة من قبل وزارة التجارة والصناعة بالكميات المضبوطة وذلك لمصادرتها، وتم احالتهم إلى جهات الاختصاص لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

المصدر
وزارة الداخلية
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2 يونيو، 2023
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