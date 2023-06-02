حزب الله ينفي علاقته بمقتل جندي في قوات حفظ السلام في جنوب لبنان

نفى حزب الله اللبناني اليوم الجمعة أن يكون خمسة رجال اتهمتهم محكمة عسكرية بقتل جندي أيرلندي من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في عام 2022 مرتبطين بالجماعة الشيعية المسلحة.

وذكر مصدر قضائي لبناني كبير أن المحكمة العسكرية ادعت أمس الخميس على خمسة أشخاص بعضهم أعضاء في حزب الله وحركة أمل المتحالفة معها.

وقال محمد عفيف المسؤول الإعلامي في حزب الله إن المتهمين الخمسة ليسوا أعضاء في الجماعة التي لها نفوذ في جزء من جنوب لبنان وقع فيه هجوم العام الماضي، ونفى أيضا أن تكون لائحة الاتهام قد وصفتهم بأنهم أعضاء في حزب الله.

وقُتل الجندي شون روني (23 عاما) في 15 ديسمبر كانون الأول الماضي في أول هجوم يسفر عن سقوط ضحايا على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان منذ عام 2015.

وقال عفيف إن حزب الله لعب دورا كبيرا بعد مقتل الجندي في تخفيف حدة التوتر وتعاون السكان مع الجيش والتحقيق القضائي.

وهذه التصريحات هي الأولى لمسؤول في حزب الله منذ صدور لائحة الاتهام أمس الخميس. ورفضت حركة أمل التي يتزعمها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري التعليق حتى الآن.

وقال المصدر القضائي إن الأدلة مستمدة من تسجيلات كاميرا يشير فيها المتهمون إلى أنفسهم بأنهم أعضاء في حزب الله. وأكد مصدر قضائي ثان أن أدلة الكاميرا مذكورة في وثيقة المحكمة المكونة من 30 صفحة.

ونفت جماعة حزب الله في السابق ضلوعها في القتل، ووصفته بأنه “حادث غير مقصود” وقع بين سكان محليين وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).