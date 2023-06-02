تشافي لا يرغب في الضغط على ميسي قبل اتخاذ قراره بشأن العودة لبرشلونة

تشافي لا يرغب في الضغط على ميسي قبل اتخاذ قراره بشأن العودة لبرشلونة

لا يرغب تشافي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم في الضغط على الأرجنتيني ليونيل ميسي فيما يتعلق بعودته المحتملة للفريق.

وقال تشافي في مقابلة مع صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية اليوم الجمعة إن اللاعب الأرجنتيني الفائز بكأس العالم “سيتخذ قراره الأسبوع المقبل. ويجب تركه على انفراد”.

وأضاف تشافي، الذي يقود حملة داخلية للتعاقد مع ميسي /35 عاما/ الفائز بكأس العالم مع المنتخب الأرجنتيني، أن زميله السابق سيجد الباب مفتوحا في برشلونة، حامل لقب الدوري الإسباني.

وأكد :”لا يوجد لدي أي شك في أنه سيساعدنا كثيرا”.

وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان، حامل لقب الدوري الفرنسي، بنهاية حزيران/يونيو الجاري، وسيترك النادي الذي قضى معه عامين بعد الرحيل عن برشلونة.

وذكر برشلونة لفترة طويلة أنه سيبحث عن طرق لإعادة التعاقد مع ميسي، ولكن العديد من النقاد يقولون إن المشاكل المالية التي أجبرتهم على تركه يرحل في البداية مازالت تشكل عقبة أمام عودته.

وذكرت تقارير أن ملاحقة ميسي هي مجرد ستار لتهدئة الجماهير، وأنه لا يوجد رغبة قوية لتقديم عرض له.

وأشارت التقارير الإعلامية أن اسم ميسي ارتبط بالانتقال لنادي الهلال السعودي بالإضافة إلى إنتر ميامي الأمريكي، الذي أقال المدرب فيل نيفيل أمس الخميس.

وقال تشافي أيضا إن جوشوا كيميتش، لاعب بايرن ميونخ والمنتخب الألماني، الذي لديه عقد حتى 2025، لاعب كبير، ولكنه أضاف :” حاليا لديه عقد، ولكن إذا تم فتح الباب سنقوم بالتفاوض مع بايرن”.

وتعاقد برشلونة مع روبرت ليفاندوفسكي من بايرن العام الماضي ويبحث الفريق حاليا عن بديل شاب لسيرجيو بوسكيتس.