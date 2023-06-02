وزير الدفاع الصيني لي شانغ فو

وزير الدفاع  الصيني: مستعدون لاستخدام القوة في قضية تايوان

2 يونيو، 2023
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ذكر وزير الدفاع الصيني، لي شانغ فو، قبل إنطلاق “حوار شانجري-لا” في سنغافورة أن الصين تحتفظ بالحق في استخدام القوة لدمج تايوان في أراضيها، بينما تواصل السعي لـ”إعادة توحيد سلمي”.

وقال وزير الدفاع الصيني لنظيره السنغافوري، نج إنج “لن نعد بالامتناع عن استخدام القوة”، حسب وسائل إعلام صينية. وأضاف أن الصين لن تتسامح مع تايبيه، التي تسعى إلى الاستقلال.

وتابع لي، الذي تم تعيينه في آذار/مارس الماضي أن ” الصين يجب أن تكون موحدة”، وأضاف أن زعماء الصين سيدافعون بقوة عن سيادتها الوطنية ووحدة أراضيها.

ويُنظر إلى “حوار شانجري-لا” على مستوى وزراء الدفاع، على إنه المنتدى الأمني الأكثر أهمية في المنطقة. وأرسلت 40 دولة ممثليها. وسيحضر رئيس وزراء استراليا، انتوني البانيز أيضا إلى جانب وزير الدفاع الاسترالي.

المصدر
د ب أ
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2 يونيو، 2023
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