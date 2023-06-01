السودان: مقتل 17 وإصابة 106 خلال اشتباكات بين الجيش والدعم السريع في جنوب العاصمة

قتل 17 شخصا وأصيب أكثر من 100 آخرين خلال اشتباكات بين الجيش والدعم السريع في جنوب العاصمة السودانية الخرطوم.

وذكرت نقابة الأطباء في السودان وجماعات حقوقية في بيانين منفصلين أن مواجهات عنيفة بين الجيش والدعم السريع في جنوب العاصمة الخرطوم أدت إلى مقتل 17 مدنيا على الأقل وإصابة 106 آخرين من بينهم 36 حالة حرجة.

وقال محامو الطوارئ (جماعة حقوقية مستقلة) إن الجيش استخدم نيران المدفعية وقصف سوق محلي في جنوب الخرطوم.

وفي الوقت نفسه اتهمت الجماعة الحقوقية المستقلة قوات الدعم السريع بقتل ثلاثة مدنيين في شمال بحري “أثناء عملية نهب سيارة أحد المواطنيين”.

وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية أمس تعليق المحادثات الجارية في مدينة (جدة) السعودية بسبب ما وصفته بالخروقات المستمرة لقوات الدعم السريع.

وكانت السعودية والولايات المتحدة أعلنتا في 20 مايو الجاري عن توقيع اتفاقية في مدينة جدة تنص على وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

ويشهد السودان منذ 15 إبريل الماضي اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخرطوم ومدن أخرى سقط فيها عشرات القتلى والجرحى بعد أن تعثرت في الآونة الأخيرة المحادثات الرامية إلى صياغة اتفاق سياسي نهائي يكون من بين بنوده دمج قوات الدعم السريع في الجيش في إطار زمني محدد ويمهد الطريق لتشكيل حكومة مدنية.