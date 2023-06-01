“التجارة” تطلق حملة إلكترونية موجهة للشركات والمؤسسات التجارية للتوعية بالجرائم المالية

أطلقت وزارة التجارة والصناعة الكويتية حملة تستهدف الشركات والمؤسسات التجارية في البلاد للتوعية بالجرائم المالية وذلك باستخدام المنصات الإلكترونية التابعة خاصة عبر تطبيق سهل والبريد الإلكتروني.

وقالت (التجارة) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس إن الرسائل التوعوية التي يتم إرسالها ضمن هذه الحملة إلى ممارسي الأعمال التجارية تستهدف توعيتهم بمخاطر جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي قد تستخدم مؤسساتهم فيها مؤكدة ضرورة الحرص على سلامة المعاملات المالية فيها وحفظ سمعتها من هذه المخاطر.

وأفادت بأن الرسائل التوعوية التي “وصلت لكل صاحب رخصة تجارية” سيتم تكرارها بين الحين والآخر حماية للقطاع التجاري.