وزير التربية يبحث مع مدير “ايسيسكو” سبل تطوير التعاون في مجالات التربية والعلوم والثقافة

وزير التربية يبحث مع مدير “ايسيسكو” سبل تطوير التعاون في مجالات التربية والعلوم والثقافة

بحث وزير التربية ووزير التعليم العالي الكويتي الدكتور حمد العدواني اليوم الخميس بالرباط مع المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (ايسيسكو) الدكتور سالم المالك سبل تطوير التعاون الثنائي في مجالات التربية والعلوم والثقافة.

وقالت (ايسيسكو) في بيان إن السالم استعرض خلال اللقاء أبرز محاور الرؤية والتوجهات الاستراتيجية للمنظمة وما تقوم به من برامج وأنشطة لخدمة دولها الأعضاء والمجتمعات المسلمة حول العالم مؤكدا حرص المنظمة على تعزيز الشراكة في مجالات اختصاصها مع دولة الكويت العضو المؤسس.

وأبرز بالمناسبة الاهتمام الذي توليه (ايسيسكو) لاستثمار إمكانات التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي وتطبيقات علوم الفضاء في تحديث مجالات التربية والعلوم والثقافة بدول العالم الإسلامي وتركيز المنظمة على بناء قدرات الشباب في هذه المجالات.

ومن جانبه نوه العدواني بما تشهده الإيسيسكو من تطوير وتحديث لآليات عملها ورؤيتها الجديدة المستشرفة للمستقبل مشيرا إلى أن دولة الكويت تولي اهتماما كبيرا للتعاون مع المنظمة ودعم ما تقوم به من جهود.

وكان العدواني قد ترأس وفد دولة الكويت في المؤتمر ال13 لوزراء التربية والتعليم العرب الذي اختتم أعماله أمس الأربعاء بالرباط بمشاركة 18 دولة عربية.