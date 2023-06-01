الولايات المتحدة تفرض عقوبات على أفراد بالحرس الثوري الإيراني

فرضت الولايات المتحدة اليوم الخميس عقوبات على أعضاء بالحرس الثوري الإيراني وآخرين مرتبطين به وشركة تابعة له تتهمهم جميعا بالضلوع في مخططات لاغتيال مسؤولين أمريكيين سابقين ومعارضين إيرانيين.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها أن العقوبات التي أقرها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بالوزارة فرضت على ثلاثة أفراد يقيمون في إيران وتركيا وشركة تابعة لفيلق القدس بالحرس الثوري إلى جانب اثنين من كبار المسؤولين في منظمة استخبارات الحرس الثوري قالت إنهم “ضالعون في التخطيط لعمليات فتاكة خارجية بحق مدنيين منهم صحفيون وناشطون”.

وأضافت أن المعاقبين خططوا “لمؤامرات اغتيال لمسؤولين سابقين في حكومة الولايات المتحدة ومواطنين أمريكيين وإيرانيين مزدوجي الجنسية ومعارضين إيرانيين”.

وتقضي عقوبات وزارة الخزانة بحظر “جميع ممتلكات ومصالح الأفراد والكيانات (المشمولين بالعقوبات) في الولايات المتحدة أو التي بحوزة أو سيطرة الأشخاص الأمريكيين ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها” حسب بيان وزارة الخزانة.

كما تقضي بحظر أي كيانات مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة 50 في المئة أو أكثر بشكل فردي أو بالتشارك مع أشخاص آخرين مشمولين بالعقوبات.