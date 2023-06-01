“الخطوط الكويتية” تطلق أولى رحلاتها المجدولة إلى أنطاليا بواقع رحلتين أسبوعيا

أطلقت شركة الخطوط الجوية الكويتية اليوم الخميسس أولى رحلاتها التجارية المجدولة إلى مدينة أنطاليا في تركيا بواقع رحلتين أسبوعيا (الإثنين والخميس) ضمن موسم رحلات الصيف 2023.

وقالت مدير دائرة تخطيط شبكة الخطوط التشغيلية والتوزيع في (الكويتية) شروق العوضي في بيان صحفي إن اختيار وجهة أنطاليا جاء مكملا للخطط التي وضعتها الشركة في توسيع شبكة خطوطها حول العالم تلبية لعملائها.

وأضافت العوضي أن اختيار هذه الوجهة جاء أيضا بعد دراسات متأنية لافتة إلى تركيز الشركة على إطلاق وجهات جديدة إلى تركيا إثر الإقبال المتزايد من قبل عملائها وبالتحديد في موسم الصيف.

بدورها قالت سفيرة جمهورية تركيا لدى البلاد طوبى سونمز وفق البيان إن مدينة أنطاليا تتميز بجمال سواحلها والأماكن الأثرية والتاريخية والمدن القديمة والمتاحف ومراكز المؤتمرات.

وذكرت سونمز أن تركيا حطمت رقما قياسيا العام الماضي باستضافة نصف مليون مسافر كويتي في عام واحد آملة زيادة هذا الرقم العام الجاري.

من جهته قال مدير دائرة الاتصال المؤسسي والعلاقات الإعلامية والتسويق خالد البستان في الشركة وفق البيان إن (الخطوط الكويتية) تستعد لدخول موسم صيف 2023 بباقات كبيرة من الوجهات الجديدة والصيفية وأنها تسير وفق خططها في توسيع شبكة خطوطها حول العالم.

يذكر أن الخطوط الجوية الكويتية تأسست عام 1953 كشركة خاصة تحت اسم (الخطوط الجوية الوطنية الكويتية المحدودة) وبدأت أولى رحلاتها في 16 مارس 1954 واستحوذت حكومة الكويت على كامل ملكيتها بنسبة 100 في المئة عام 1962.