حي المطرية في القاهرة

قتيل بسقوط لوحة اعلانات في مصر جراء عاصفة رملية

1 يونيو، 2023
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خلفت عاصفة رملية قتيلا وخمسة جرحى في مصر الخميس بعد سقوط لوحة إعلانات على طريق سريع في قلب القاهرة.

في العاصمة التي يزيد عدد سكانها عن 20 مليون نسمة، اسودت السماء فجأة عندما ضربت عاصفة رملية تحمل دوامات برتقالية ضخمة المدينة.

وذكرت صحيفة “الاهرام” الحكومية ان رياحا عاتية “اقتلعت لوحة اعلانات سقطت على دراجة نارية وسيارة ما اسفر عن مقتل شخص واصابة خمسة آخرين”.

كما تم إغلاق مرفأين على البحر الأحمر على طول قناة السويس الخميس مع هبوب رياح تجاوزت سرعتها 50 كيلومترا في الساعة وأمواج تجاوز ارتفاعها أربعة أمتار، وفقا لبيان صادر عن الهيئة المكلفة الممر البحري الذي تعبر من خلاله 10% من التجارة البحرية العالمية.

وأوصت وزارة الصحة المصرية السكان بوضع كمامات والحد من تنقلاتهم.

المصدر
أ ف ب
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1 يونيو، 2023
0 6 أقل من دقيقة

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