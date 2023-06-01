ماكرون: أوكرانيا بحاجة إلى ضمانات أمنية واضحة وقوية في قمة حلف الأطلسي

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس إن أوكرانيا بحاجة إلى منحها ضمانات أمنية واضحة وقوية في قمة حلف شمال الأطلسي التي تستضيفها ليتوانيا في يوليو تموز.

وقال ماكرون للصحفيين بعد قمة لزعماء أوروبيين في مولدوفا “لا بد أن ترسل فيلنيوس رسالة إلى أوكرانيا والأوكرانيين. أحبذ الضمانات الأمنية الأقوى والمحددة والواضحة جدا”، مضيفا أنه سيجري محادثات حول المسألة مع المستشار الألماني أولاف شولتس في بوتسدام في السابع من يونيو حزيران.