رولان غاروس: شفيونتيك وريباكينا وجابر إلى الدور الثالث وخروج مفاجىء للإيطالي سينر

بلغت البولندية ايغا شفيونتيك المصنفة اولى وحاملة اللقب الدور الثالث من من بطولة رولان غاروس، ثانية البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب، بفوزها على الاميركية كلير ليو 6-4 و6-صفر الخميس، في حين لقي الايطالي يانيك سينر المصنف تاسعا خسارة مدوية امام الالماني المغمور دانيال التماير المصنف 79 عالميا بالخسارة امامه 7-6 (7-صفر) و6-7 (7-9) و6-1 و6-7 (4-7) و5-7 في مباراة ماراتونية استمرت خمس ساعات و30 دقيقة.

وتسعى شفيونتيك التي احتفلت بعيد ميلادها الثاني والعشرين الاربعاء، الى ان تصبح اول لاعبة تحتفظ بلقبها في البطولة الفرنسية منذ 16 عاما.

وكانت اخر لاعبة حققت هذا الانجاز البلجيكية جوستين هينان عندما حققت لقبها الثالث تواليا عام 2007.

ويتعين على شفيونتيك بلوغ الدور ربع النهائي على الاقل في رولان غاروس كي لا تخسر صدارة التصنيف العالمي للاعبات المحترفات الذي احتلته قبل اكثر من عام بقليل.

وتقدمت البولندية 3-صفر في المجموعة الاولى لكن الاميركية نجحت في معادلة الارقام.

انتفضت شفيونتيك وفازت بتسعة اشواط من اخر 10 في المباراة لتحسمها في صالحها في ساعة ونصف.

وقالت الفائزة “نلعب في بعض الاحيان مع الرياح واحيانا اخرى في مواجهتها وبالتالي يجب التأقلم مع هذا الامر. نجحت في اللعب بطريقة افضل في المجموعة الثانية وهذا هو الاهم”.

وتلتقي شفيونتيك في الدور الثالث مع الصينية جي يو وانغ المصنفة 80 عالميا.

وحققت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، المصنفة رابعة عالمياً، فوزها الـ30 هذا العام وبلغت الدور الثالث ايضا.

وتغلبت ريباكينا، المتوجة ببطولة ويمبلدون 2022 ووصيفة أستراليا هذا العام، على الشابة التشيكية ليندا نوسكوفا بسهولة 6-3 و6-3 في الدور الثاني وضربت موعداً مع الإسبانية سارا سوريبيس تورمو الفائزة على الكرواتية بترا مارتيتش 6-4 و6-1.

وحسمت ريباكينا (23 عاماً) التي من الممكن أن ترتقي إلى المركز الأول في التصنيف العالمي للاعبات المحترفات في نهاية البطولة الفرنسية 3 كرات من اصل 10 لصالحها وضربت 30 كرة ناجحة بمواجهة ابنة الـ 18 عاماً.

وحدها البيلاروسية أرينا سابالينكا، الثانية عالمياً وبطلة أستراليا المفتوحة مطلع هذا العام على حساب ريباكينا بالذات، تتفوق على الكازاخستانية الفارعة الطول (1.84 م) بعدد الانتصارات هذا العام، حيث حققت المرشحة بدورها لانتزاع صدارة التصنيف العالمي، 31 فوزاً.

جابر بلا عناء

ولم تجد التونسية أنس جابر المصنفة سابعة اي صعوبة في تخطي منافستها الفرنسية اوسيان دودان 6-2 و6-3.

وتسعى جابر الى بلوغ نهائي احدى البطولات الكبرى للمرة الثالثة في مسيرتها بعد ان بلغت نهائيين كبيرين في ويمبلدون وفلاشينغ ميدوز العام الماضي من دون ان تحقق اللقب.

ومُنيت جابر بخيبة في نسخة العام الماضي في رولان غاروس بخروجها من الدور الاول على يد البولندية ماغدا لينيت.

وقالت جابر “تلعب منافستي بقوة، وبالتالي كان يتعين علي التنويع في اللعب. بالاضافة الى ان المتفرجين كانوا يدعمونها بقوة وبالتالي بذلت افضل جهدي لي”.

وفي فئة الرجال، احتاج النروجي رود كاسبر وصيف البطولة العام الماضي، الى اربع مجموعات للتغلب على الايطالي جوليو تسيبييري المتأهل من التصفيات 6-3 و6-2 و4-6 و7-5.

ونجح رود في كسر ارسال منافسه مرة في المجموعة الاولى ومرتين في الثانية، ثم خسر بشكل مفاجىء الثالثة قبل ان يحسم الرابعة في صالحه والمباراة في اكثر من 3 ساعات.

في المقابل، بات سينر المصنف تاسعا ثاني مصنف بين العشرة الاوائل يخرج مبكرا بعد الروسي دانييل مدفيديف المصنف ثانيا بخسارته المفاجئة امام الالماني التماير.

ولا شك بان الخسارة هي ضربة قوية بالنسبة الى سينر الذي يمثل الى جانب الاسباني كارلوس الكاراس والنروجي هولغر رونه مستقبل كرة المضرب.

وسنحت لسينر فرصتان لحسم المباراة في المجموعة الرابعة عندما تقدم 5-4 والارسال في حوزته لكنه لم يتمكن من ذلك ليجره الالماني الى مجموعة خامسة حسمها الاخير في صالحه.