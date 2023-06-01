البرلمان الأوروبي يصوت لصالح زيادة إنتاج الذخيرة

صوت البرلمان الأوروبي اليوم الخميس، لصالح زيادة الانتاج الأوروبي من الذخيرة على ضوء الحرب المتواصلة التي تشنها روسيا على أوكرانيا.

ووافق نواب البرلمان على مشروع قانون مماثل يهدف إلى تسريع وتيرة إمدادات الذخيرة لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.

ويهدف مشروع القانون أيضا إلى مساعدة دول الاتحاد الأوروبي على زيادة مخزون الذخيرة في ترساناتها.

ويتعين على البرلمان الأوروبي أن يتفاوض الآن مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشان الشكل النهائي للاقتراح.

ووفقا لمشروع القانون ، سوف يتم تعزيز قدرات الاتحاد الأوروبي على الانتاج مع إجراءات موجهة بدقة بما في ذلك ضخ 500مليون يورو (538مليون دولار).

وقال رئيس الطاقم التفاوضي للبرلمان الأوروبي ، كريستيان بوسوي إن هذا التحرك خطوة هامة للأمام بالنسبة لـ “أمن اتحادنا والدفاع عنه” وللدعم الذي لايتزعزع لأوكرانيا .