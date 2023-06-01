وزارة العدل تحدد 759 لجنة انتخابية موزعة على 118 مدرسة في جميع المحافظات

وزارة العدل تحدد 759 لجنة انتخابية موزعة على 118 مدرسة في جميع المحافظات

قال وكيل وزارة العدل بالتكليف هاشم القلاف إن الوزارة وبالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية جهزت 759 لجنة لانتخابات مجلس الأمة 2023 موزعة على 118 مدرسة في جميع محافظات البلاد.

وأوضح القلاف في تصريح صحفي اليوم الخميس أن عدد اللجان الانتخابية بالدائرة الاولى بلغ 93 لجنة وفي حين بلغ عدد اللجان بالدائرة الثانية 91 لجنة والدائرة الثالثة 135 لجنة والرابعة 201 لجنة والخامسة 239 لجنة.

وذكر أن عدد أفراد السلطة القضائية المشاركين بالعملية الانتخابية بلغ 1157 قاضيا ووكيل نيابة مشيدا بالدور الذي تقوم به وزارتي الداخلية والتربية وبلدية الكويت وجميع الجهات المشاركة في تنظيم العملية الانتخابية.