وزيرة “الشؤون”: دعم المرأة الكويتية لخوض تجربة العمل الحرفي للاعتماد على النفس

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة مي البغلي اليوم الخميس الاهتمام بدعم المرأة الكويتية لخوض تجربة العمل الحرفي والاعتماد على النفس اقتصاديا.

جاء ذلك في تصريح صحفي للوزيرة البغلي في افتتاح معرض الأسر المنتجة (دكاكين) الذي تنظمه إدارة الرعاية الأسرية (بوتيك 33) في منطقة السلام ويستمر حتى العاشر من شهر يونيو الجاري بمشاركة 40 أسرة كويتية تتنوع منتجاتهم ما بين التطريز والحياكة وتصميم الديكور وصناعة العطور والرسم وتشكيل الاكسسوارات وغيرها.

وقالت البغلي إن المعرض يهدف إلى تمكين المرأة الكويتية المستفيدة من المساعدات الاجتماعية ودعمها بالعمل الحرفي إضافة إلى احتضان مشاريع المنتفعين من المساعدات الاجتماعية للانتقال بها من الاتكالية والانتفاع إلى الاستقلالية والإنتاج.