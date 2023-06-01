محكمة لبنانية تتهم أعضاء من حزب الله وحركة أمل بقتل جندي من يونيفيل في 2022

محكمة لبنانية تتهم أعضاء من حزب الله وحركة أمل بقتل جندي من يونيفيل في 2022

ذكر مصدر قضائي لبناني لرويترز اليوم الخميس أن محكمة عسكرية لبنانية وجهت اتهامات رسمية لخمسة أعضاء من حزب الله وحركة أمل بقتل جندي أيرلندي من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) في 2022.

وقُتل الجندي شون روني (23 عاما) في 15 ديسمبر كانون الأول في أول هجوم مميت على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان منذ عام 2015.

وقال المصدر القضائي إن قاضي المحكمة العسكرية اتهم الأشخاص الخمسة بارتكاب عمل إجرامي أدى إلى مقتل روني ومحاولة قتل ثلاثة جنود آخرين.

واعتُقل شخص واحد من المتهمين الخمسة، بينما لا يزال الأربعة الآخرون طلقاء.

واتهم القضاء اللبناني بالفعل سبعة أشخاص بينهم المتهمون الخمسة في يناير كانون الثاني لكن هذا الاتهام الجديد يحدد أنهم أعضاء في حزب الله وحركة أمل.