وزارة الصحة

الصحة: سحب ترخيص وإغلاق 21 صيدلية مخالفة

1 يونيو، 2023
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في إطار الجهود المتواصلة والرامية لتنظيم آلية عمل الصيدليات الخاصة، أفادت وزارة الصحة عن سحب ترخيص وإغلاق 21 صيدلية مخالفة، ليصل مجموع الصيدليات التي تم إغلاقها خلال الأسبوعين إلى 61 صيدلية، ويأتي ذلك تنظيماً وتصحيحاً لمسار صيدليات القطاع الأهلي.

هذا وقد جاءت القرارات سالفة الذكر بناء على ما رصدته اللجان المختصة من مخالفات، وما أوصت به تطبيقا لقانون مزاولة المهنة رقم 28 لسنة 1996، والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2016.

وتؤكد الوزارة متابعة ومواصلة جهود الإشراف والرقابة على كل المنشآت الصحية تطبيقا للقوانين المنظمة لمزاولة المهن الطبية

المصدر
وزارة الصحة
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1 يونيو، 2023
0 19 أقل من دقيقة

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