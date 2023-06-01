وزير الكهرباء والماء: تخصيص أراض بالمطلاع السكنية لتوفير 7 نقاط تعبئة مؤقتة للمياه العذبة

أعلن وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الاسكان مطلق العتيبي اليوم الخميس عن تخصيص أراض بالتنسيق مع المؤسسة العامه للرعاية السكنية بمنطقة المطلاع السكنية لتوفير سبع نقاط تعبئة مؤقتة للمياه العذبة لخدمة قاطني المنطقة خلال فترة البناء.

وقال العتيبي في تصريح صحفي إن وزارة الكهرباء والماء تعمل على سرعة افتتاح نقاط التعبئة بأقرب وقت ضمن المرحلة الأولى لتوفير لتلك النقاط واستكمال باقي المراحل لتوفير 24 نقطة تعبئة مياه بالمدينة ضمن أعمال البنية التحتية التي تنفذها الوزارة بالتنسيق مع (السكنية) وجهات الدولة المعنية.

وأشار الى أن الهدف من إقامة وإنشاء تلك النقاط سرعة توفير المياه العذبة بالمنطقة لحاجة الأهالي إليها لافتا إلى حرص الوزارة على متابعة كافة الأعمال المتعلقة بتنفيذ تلك النقاط بشكل دوري لسرعة انجاز المرحلة الأولى والمراحل التي تليها ولتوفير المصدر المؤقت السريع للمياه العذبة لأهالي المطلاع.

وبين أنه سيتم ترسية الاعمال من خلال مقاولي الوزارة في القطاعات المعنية كما سيتم الانتهاء من انجازها خلال 45 يوما تقريبا.