جامعة الكويت تحقق تحسنا ملموسا بمؤشرات تصنيف “تايمز هايير إيدوكايشن” بمجال التعليم العالي

أعلنت جامعة الكويت تحقيقها تحسنا ملموسا في مؤشرات تصنيف (تايمز هايير إيدوكايشن) للتأثير العالمي في نسخته الأخيرة لعام 2023 وهو أحد أهم التصنيفات الدولية المرموقة في مجال التعليم العالي.

وقالت الجامعة في بيان صحفي اليوم الخميس إنها حريصة على تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة انطلاقا من سعيها المستمر والدؤوب لتحقيق أعلى مستويات الجودة الأكاديمية والبحثية.

وأوضحت أنها تمكنت من تحقيق هذا التحسن وهو أحد أهم التصنيفات الدولية المرموقة في مجال التعليم العالي إذ يقيم تأثير الجامعات والمؤسسات التعليمية على المجتمع والبيئة المحيطة بها.

وبينت أن هذا التصنيف يأخذ في الاعتبار العديد من المؤشرات المتعلقة بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs) والتي تتكون من 17 هدفا للاستدامة.

وأضافت أنه يتم حساب المؤشرات فيه من خلال المقارنات المتوازنة لثلاثة مجالات تشمل البحث العلمي لاكتشاف حلول ومعرفة جديدة تتعلق بأهداف التنمية المستدامة والتواصل من خلال العمل المباشر مع المجتمع والدولة والعالم والادارة من خلال مسؤولية الجامعة عن استهلاكها واستدامتها للموارد.

وأفادت بأنها تمكنت من إحراز تقدم ملحوظ في سبعة أهداف من أهداف التنمية المستدامة في تصنيف مؤسسة (التايمز) لتأثير الجامعات العالمية في التنمية المستدامة.

وأشارت إلى أنها حافظت هذا العام على أدائها في أربعة أهداف وعلى المرتبة 601-800 من أصل 1591 جامعة ومؤسسة تعليم عال.

وأوضحت أن الاهداف التنموية المستدامة التي حققت فيها الجامعة تحسنا لهذا العام تتماشى بشكل وثيق مع رؤيتها وخطتها الاستراتيجية وتتوافق مع الركائز السبع لرؤية (كويت جديدة 2035) بهدف تحويل الكويت إلى مركز مالي رائد في المنطقة.

وأكدت الجامعة التزامها بتعزيز التنمية المستدامة ومعالجة التحديات الرئيسية لأهداف التنمية المستدامة المحددة من قبل الأمم المتحدة فهي تدرك أهمية التعليم والبحث العلمي والمشاركة المجتمعية في تحقيق التغيير الايجابي والمساهمة في تحقيق هذه الأهداف العالمية.

وتقدمت الجامعة بالشكر لجميع القائمين على اعداد البيانات المطلوبة وتزويدها لمؤسسة التايمز لتأثير الجامعات في التنمية المستدامة ولكافة منتسبي الجامعة من أعضاء الهيئة الاكاديمية والهيئة الأكاديمية المساندة والهيئة الادارية على ما بذلوه من جهود اسهمت في تحقيق هذا التقدم متطلعين الى ان يكون ذلك خطوة مهمة في تحقيق المزيد من الانجازات في المستقبل.