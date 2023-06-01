تباطؤ التضخم في منطقة اليورو إلى 6.1% في القراءة الأولى لمايو من 7%

تباطؤ التضخم في منطقة اليورو إلى 6.1% في القراءة الأولى لمايو من 7%

تباطأ التضخم في منطقة اليورو إلى 6.1% في مايو أيار في القراءة الأولى، بما يفوق توقعات المحللين، مقارنة بـ7% المسجلة في أبريل نيسان.

وهذا هو أدنى مستوى منذ فبراير 2022. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا قراءة مايو عند 6.3%.

كما انخفض التضخم الأساسي، باستثناء الطاقة والغذاء، أكثر من المتوقع، إلى 5.3% من 5.6%.

وانخفض التضخم السنوي في ألمانيا وفرنسا أكثر من المتوقع في مايو ، وفقًا للبيانات الوطنية الصادرة الأربعاء، حيث انخفضت الأسعار في الشهر السابق.

ويجتمع البنك المركزي الأوروبي في 15 يونيو حزيران لاتخاذ قراره الأخير بشأن السياسة النقدية بعد أن قام تدريجياً برفع سعر الفائدة القياسي من -0.5% قبل عام إلى 3.25% في مايو – وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2008.

ولم يقدم البنك المركزي الأوروبي توجيهات مستقبلية بعد اجتماعه في مايو، لكنه شدد على أن ضغوط الأسعار الأساسية ظلت قوية.

وقال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجل الأسبوع الماضي إنه يتوقع “عدة” ارتفاعات إضافية من أجل السيطرة على التضخم.