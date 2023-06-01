اقليم كردستان العراق يعلن حالتي وفاة بالحمى النزفية

أعلن وزير الصحة في إقليم كردستان العراق سامان البرزنجي اليوم الخميس تسجيل حالتي وفاة بوباء الحمى النزفية في الاقليم.

وقال البرزنجي في تصريح صحفي ان حالة الوفاة الاولى تم تسجيلها يوم امس في ادارة منطقة (سوران) المستقلة والثانية اليوم داخل مدينة (اربيل) مؤكدا ان الوزارة قلقة منهما.

وأضاف ان “الحالتين لهما اتصال مباشر بالحيوانات الأولى من خلال تربيتها والثانية عبر الجزارة”.

وفي وقت سابق اعلنت حكومة اقليم كردستان تخصيص مبلغ ثلاثة مليارات دينار لمواجهة الحمى النزفية.

وكانت وزارة الصحة العراقية اعلنت مؤخرا ان اصابات الحمى النزفية في العراق بلغت 95 حالة من بينها 13 وفاة منذ بداية العام الحالي بعدما وصل المرض الى اعلى مستويات انتشاره في العام الماضي.

وبحسب منظمة الصحة العالمية يحدث انتقال حمى القرم – الكونغو النزفية الى البشر اما عن طريق لدغات القراد او بملامسة دم او انسجة الحيوانات المصابة خلال الذبح او بعده مباشرة.

ووفقا لوزارة الصحة العراقية فإن من اعراض هذا المرض الاولية الحمى وآلام العضلات وآلام البطن لكن عند تطوره يؤدي الى نزف من العين والاذن والانف وصولا الى فشل في اعضاء الجسم ما يؤدي الى الوفاة ولا يوجد لقاح له عند الانسان او الحيوان.