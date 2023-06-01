الرئيس الفرنسي: ما يحدث في أوكرانيا ليس مجرد قضية أوروبية

قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم الخميس ان ما يحدث في أوكرانيا ليس مجرد قضية اوروبية ولكن مسألة نظام دولي وسلام عالمي.

وقال ماكرون في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) عقب مقتل ثلاثة اشخاص بينهم طفلان في العاصمة الاوكرانية كييف فجر اليوم الخميس انه “لا يوجد سوى نوع واحد من السلام هو السلام الذي يحترم القانون الدولي والسلام الدائم القائم على ضمانات موثوقة”.

ودعا ماكرون امس الاربعاء في كلمة له امام منتدى (غلوبسيك) في سلوفاكيا الى مساعدة أوكرانيا “بكل الوسائل” للقيام بهجوم مضاد فعال مشددا على ضرورة تكثيف الدعم الاوروبي لها.