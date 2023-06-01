الهلال الأحمر الكويتي يوزع ملابس العيد لـ 4 آلاف أسرة محتاجة

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتية اليوم الخميس توزيع ملابس العيد لأربعة آلاف أسرة محتاجة داخل الكويت مسجلة بكشوفات الجمعية بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة (الهلال الأحمر) أنور الحساوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن مشروع توزيع ملابس عيد الأضحى يأتي ضمن المشاريع الموسمية للجمعية في إطار تقديم المساعدات العينية تلبية لاحتياجات الأسر وإدخال البهجة والسرور على أفرادها.

وأكد الحساوي حرص الجمعية على مساعدة الأسر ومشاركتها في المناسبات الدينية والوطنية وعلى تقديم المساعدات في مختلف المجالات الإنسانية والصحية والتعليمية.

ولفت في السياق إلى معرض عيد الأضحى المبارك الذي يأتي ضمن خطط الجمعية التي دأبت على إقامتها كل عام ويتضمن منتجات مختلفة النوعية لجميع أفراد الأسر من ملابس وأحذية وأكسسوارات) إلى جانب مستلزمات منزلية كالأواني والسجاد وفرش وأكسسوارات وأسرة مؤكدا أن كافة المنتجات جديدة وغير مستعملة.

وأوضح أن الشرائح المستفيدة من المساعدات هي الأرامل والأيتام والمطلقات وكبار السن ومحدودو الدخل والمرضى وذوو الاحتياجات الخاصة مبينا أن هذا المشروع يأتي دعما للمحتاجين داخل الكويت وتأكيدا لأواصر التنمية المجتمعية وتعزيز مبدأ التعاون والعطاء.