من حملة البلدية

بلدية الكويت: تحرير مخالفتين وإزالة 90 إعلان انتخابي مخالفة بمحافظة الفروانية

1 يونيو، 2023
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اعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام افرع البلدية بالمحافظات بعمل جولات ميدانية على الاعلانات الانتخابية المخالفة لإنجاح العرس الديمقراطي لمجلس الامة 2023 .

واكدت ان الجولات الميدانية التي نفذها المفتشين بإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية مراقبة المحلات والاعلانات بمحافظة الفروانية جاءت في إطار تطبيق أحكام القانون بإزالة إعلانات المرشحين المخالفة في الشوارع الرئيسية والمعلقة على المنازل فضلا عن إزالة الإعلانات العشوائية من الشوارع والساحات التي تشوه المنظر الحضاري.

وأشارت إلى أن الجولات اسفرت عن تحرير مخالفتين اعلان انتخابي كبير خارج حدود المقر بالإضافة الى إزالة 90 إعلان مخالف بجميع مناطق المحافظة.

ولفتت إلى تواصل المفتشين لجولاتهم الميدانية لرصد الإعلانات المخالفة وإزالتها على الفور، داعيا المرشحين الالتزام بأحكام القانون تجنبا للمخالفة والغرامة.

المصدر
بلدية الكويت
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1 يونيو، 2023
0 15 أقل من دقيقة

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