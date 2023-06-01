مصر: عرض 19 قطعة أثرية في معرضين احتفالاً بذكرى دخول العائلة المقدسة

ينظم المتحفان المصري بالتحرير والقبطي بمصر القديمة، غدا الجمعة ، معرضين أثريين مؤقتين ، تحت عنوان “من مصر الأمان ولها البركة” ، عن رحلة العائلة المقدسة في ربوع مصر.

وقالت في بيان اليوم الخميس ، يأتي ذلك احتفالًا بذكرى دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر، التي تحل في الأول من شهر حزيران/ يونيو في كل عام.

وقال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار المصري إنه سيتم تسليط الضوء ، عبر المعرضين ، على مجموعة من القطع الأثرية التي تعبر عن رحلة العائلة المقدسة في أرض مصر، ومن المقرر أن يستمر المعرضان لمدة شهر.

وأشار الدكتور علي عبد الحليم مدير عام المتحف المصري بالتحرير إلى أن المعرض الذي ينظمه المتحف المصري في التحرير يضم ثماني قطع أثرية ترجع إلى الحضارة القبطية.

ولفت إلى أن المعرض يتضمن أيقونة ثلاثية تصور “السيدة العذراء تحمل السيد المسيح طفلاً في المنتصف وفي يمين الصورة أحد الإنجيليين وفي اليسار أحد الملائكة، وقنينتان من منطقة أبو مينا الأثرية، وبعض القطع الأثرية من العصر القبطي التي كانت من مقتنيات المتحف المصري ونقلت إلى المتحف القبطي أهمها جدارية باويط والتي يتم عرضها حاليا داخل قاعات المتحف القبطي.

وقالت جيهان عاطف مدير عام المتحف القبطي، إن المعرض المقام بالمتحف القبطي يضم حوالي 11 قطعة أثرية تتنوع بين مخطوطات وقطع حجرية وأيقونات وأخشاب، من أبرزها كرسي مصنوع من الخشب وعليه رسم “للسيدة العذراء تحمل السيد المسيح”، وأيقونة تمثل دخول العائلة المقدسة مصر، ومخطوط باللغة العربية يحتوي على صلوات تقام في أسبوع الآلام، ومخطوط “عجائب السيد المسيح منذ الطفولة”.